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В Благовещенском районе уничтожено более восьми тысяч гектаров посевов

От паводка пострадало более шести тысяч гектаров сои

В Благовещенском районе уничтожено более восьми тысяч гектаров посевов
Фото: amurobl.ru

В Приамурье из-за паводка пострадало более 40 тысяч гектаров посевов в почти 60 хозяйствах. Предварительно сумма ущерба составила около 700 миллионов рублей. Об этом сообщил региональный минсельхоз.

От стихии пострадало более шести тысяч гектаров сои, ещё почти 1,5 тысячи гектаров зерновых (пшеницы, ячменя и овса). Также затопило 55 гектаров кукурузы на зерно, 300 гектаров однолетних трав, 320 гектаров картофеля и 27 гектаров овощей, сообщает пресс-служба правительства.

— Уже обследовано 23 из 26 крестьянско-фермерских хозяйств. В начале следующей недели закончим проверку, и данные будут точнее. Информация необходима для решения вопроса поддержки аграриев, пострадавших от паводка, – рассказала специалист отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды районной администрации Татьяна Ковалева.

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#большая вода #происшествия

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