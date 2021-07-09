На благоустройство дворов в Белогорске выделили 15 миллионов рублей

Фото: http://www.zsamur.ru/

На комплексное развитие дворов в Белогорске в июне амурский парламент выделил 15 миллионов рублей. В городе протестируют областной проект по комплексному развитию придомовых территорий на условиях софинансирования работ собственниками квартир многоквартирных домов.

— С 2017 года мы ремонтируем прилегающие к домам территории за счёт программы «Формирование комфортной городской среды». Но этого мало: 50-60 дворов в год. Поэтому, когда мэр Белогорска Станислав Мелюков предложил и Правительство области разработало региональный проект для тех инициативных амурчан, кто готов участвовать в обустройстве своего двора и физически, и финансово, депутаты поддержали. И проголосовали за выделение из бюджета первой, пилотной, суммы, – прокомментировал председатель амурского Заксобрания Вячеслав Логинов.

В рамках данного проекта на средства из областного бюджета на площадках будут ремонтировать дворовые проезды, устанавливать фонари, скамейки, урны, оборудовать ливневые стоки и тротуары, благоустраивать детские и спортивные площадки. При этом жители будут сами принимать решение о том, что конкретно нужно сделать в их дворах. Также амурчане должны будут внести 20 % от суммы работ и принять участие в сборке мусора, посадке деревьев и клумб, покраске и так далее.

Проект будет доступен для населённых пунктов, в которых проживает более тысячи человек, и есть дворы, нуждающиеся в благоустройстве.