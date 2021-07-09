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Василий Орлов рассказал, во сколько обошёлся ремонт стадиона в Ивановском районе

До ремонта на стадионе станции Среднебелая были только самодельные футбольные ворота и грунтовое поле

Василий Орлов рассказал, во сколько обошёлся ремонт стадиона в Ивановском районе
Фото: amurobl.ru

В Ивановском районе на станции Среднебелая сегодня, 9 июля, после капитального ремонта торжественно открыли пришкольный стадион. Это уже второй спортивный объект в Ивановском районе, который обновился при поддержке компании «Газпром». Работы обошлись почти в 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

— Благодаря поддержке компании «Газпром» в регионе появилось 27 различных спортивных объектов. В том числе 15 современных пришкольных стадионов и многофункциональных площадок. Кроме этого, при содействии Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» построили бассейн в Свободном, регулярно проходит ремонт на различных спортивных сооружениях, в числе которых 10 стадионов с полноразмерными футбольными полями. Все эти объекты пользуются большой популярностью у жителей области. Замечательно, что компания планирует и дальше оказывать поддержку региону, делая спорт ближе и доступнее для каждого, – прокомментировал губернатор области Василий Орлов.

До ремонта на стадионе станции Среднебелая были самодельные футбольные ворота и грунтовое поле. Сейчас всё это заменили на современную площадку с искусственным покрытием, обновили легкоатлетический сектор, воркаут-зону, трибуны, а также появились площадки для волейбола и баскетбола.

Спортсмены среднебельской школы первыми проверили стадион на прочность. В параде приняли участие сборные школы по волейболу, баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, настольному теннису и фитнес-аэробике. Ею здесь раз в неделю занимаются все ребята с 1 по 11 класс. Всего в школе станции Среднебелая учится около 400 детей. Но заниматься на стадионе могут и взрослые.

Строить и ремонтировать спортобъекты в области ПАО «Газпром» помогает уже пять лет. Только в прошлом году на эти цели ушло 100 миллионов рублей. На эти средства обновили пришкольные стадионы в Поярково и Шимановске, стадион «Локомотив» в Шимановске, стадион в Ивановке, проходит капитальный ремонт стадиона «Факел» в Завитинске. А в прошлом году начали строительство пяти ФОКов в Благовещенске, Тынде, Тамбовке и Магдагачах, один из них уже введён в эксплуатацию.

— В этом году при поддержке «Газпрома» начнётся капремонт стадиона в Восточном, пришкольных стадионов в Прогрессе и Юхте, а также продолжается строительство четырёх физкультурно-оздоровительных комплексов, – рассказал министр спорта региона Дмитрий Кутека.

В Приамурье развивается более 90 видов спорта. Это лёгкая атлетика, спортивная борьба, самбо, киокусинкай и спорт глухих, а также популярен волейбол, баскетбол, футбол, плавание и фитнес. Они формируют здоровый образ жизни амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в июне на Новотроицком шоссе на базе нового ФОКа открыли «Центр боевых искусств». Спортобъект в микрорайоне построили за год на деньги «Газпрома». На площади в 1 600 квадратных метров есть малый и большой спортзалы, раздевалки и медкабинет, а также техпомещения для персонала.

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#дети #спорт

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