Из-за плохой воды в лагере имени Гагарина закрыли смену

Сегодня, 9 июля, детей, отдыхающих во вторую смену в лагере имени Гагарина, отправили домой. Около двух сотен ребят были вынуждены отправиться домой из-за плохой воды.

Областной Роспотребнадзор провёл лабораторные исследования воды после прохождения паводка. Результаты исследования показали, что вода непригодна для питья и использования, в связи с чем руководство лагеря было вынуждено закрыть смену. Кроме того, накануне нескольким ребятам был поставлен диагноз ОРВИ. Администрация учреждения уже провела обработку помещений.

Теперь руководству лагеря предстоит провести дезинфекцию водопроводной системы: от её результатов зависит возможность проведения третьей смены.

Родители, чьи дети досрочно отправились домой, получат возврат части стоимости путёвки через систему кэшбэк Ростуризма.