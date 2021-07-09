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сегодня, 16:15 3

Из-за плохой воды в лагере имени Гагарина закрыли смену

Около 200 ребят отправились домой досрочно

Из-за плохой воды в лагере имени Гагарина закрыли смену
Фото: pixabay.com

Сегодня, 9 июля, детей, отдыхающих во вторую смену в лагере имени Гагарина, отправили домой. Около двух сотен ребят были вынуждены отправиться домой из-за плохой воды.

Областной Роспотребнадзор провёл лабораторные исследования воды после прохождения паводка. Результаты исследования показали, что вода непригодна для питья и использования, в связи с чем руководство лагеря было вынуждено закрыть смену. Кроме того, накануне нескольким ребятам был поставлен диагноз ОРВИ. Администрация учреждения уже провела обработку помещений.

Теперь руководству лагеря предстоит провести дезинфекцию водопроводной системы: от её результатов зависит возможность проведения третьей смены.

Родители, чьи дети досрочно отправились домой, получат возврат части стоимости путёвки через систему кэшбэк Ростуризма.

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#большая вода #дети #отдых

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    52 минуты назад

    Судя по всему это опыт надо перенимать всем горожанам! Если развить мысль, то многим благовещенцам можно ссылаться на невозможность выхода на работу по причине плохой "нормативной" воды. Возникает вопрос: выплатит ли АКС "отпуск без содержания" таким работникам? Возможно, АКС все-таки согласится не брать "денюшку" за воду "по нормативу" начиная с майских праздников? Ведь множество благовещенцев не рискует даже мыться этой "нормативной" водой, не то что пить ее.

  • Paster

    Paster
    40 минут назад

    "Возможно, АКС все-таки согласится не брать "денюшку" за воду "по нормативу" начиная с майских праздников?" Аха-ха!!! Тут Крузак 300 скоро в продажу поступает, 8 лямов стоить будет, а вы говорите АКС денежки не брать... что начальство как будут на 200 ещё полгода ездить.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    39 минут назад

    Виталий, а вы уверены, что вода в л. Гагарина - из Водозабора, а не с из Скважины?

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