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сегодня, 16:10 0

Амурскую область ждут внезапные ливни среди жаркого дня

Прогноз погоды на 10 июля

Амурскую область ждут внезапные ливни среди жаркого дня
Фото: pixabay.com

Запасайтесь зонтиками и отправляйтесь отмечать всемирный день мороженого – Амурскую область ожидают внезапные ливни и жаркая малооблачная погода.

На юге области ожидаются ливни. В Сковородине и Тынде ночью температура составит +17°C… +20°C, днём до +28°C. Ветер 3-8 метров в секунду. В Сковородине утром юго-восточный, южный, вечером – штиль. В Тынде в течение дня грозы и ливни сопровождаются переменчивым ветром: утром – южный, вечером – северный.

Шимановск, Свободный, Белогорск и Зею ждёт облачный день. Ночью +19°C… +22°C, днём до +28°C. В течение дня возможен небольшой дождь, грозы. Ветер достигнет 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. Ветер южный, юго-восточный.

На юге области, в Архаре, Райчихинске и Завитинске, ожидается довольно пасмурное утро. Ночью +19°C… +20°C, днём тепловой максимум +26°C. В Архаре после обеда ожидаются ливни. В Райчихинске и Завитинске возможен небольшой дождь, облачно. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Погода в Благовещенске утром преподнесёт сюрпризы в виде пасмурного неба, сухих гроз и тумана. В 6:00 видимость не превысит 100 метров. Ночью +20°C… +21°C, днём до +27°C.

В течение дня возможен небольшой дождь и грозы, малооблачно. Ветер 2-8 метров в секунду. Утром – юго-восточный, к вечеру – южный.

Влажность утром составит 85-99 %, днём – 66-72 %, вечером – до 89 %.

Давление в пределах 739-741 миллиметров ртутного столба.

Продолжительность дня – 16 часов 9 минут (восход солнца – 0:30, заход – 20:39).

Нас ожидает новолуние. Луна зайдёт в 21:15. Если вы верите в примету о растущем месяце, самое время раскрыть кошелёк и потрясти им в 5:06, именно тогда и взойдёт луна.

Геомагнитная ситуация в норме.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.

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#Белогорск #Завитинск #Зея #погода #Райчихинск #Свободный #Сковородино #Тында #Шимановск

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