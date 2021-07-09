Василий Орлов возглавил список кандидатов в амурский парламент от «Единой России»

В пятницу, 9 июля, в областном центре состоялась партконференция «Единой России», на которой озвучили список кандидатов от партии в амурское Законодательное собрание. Примечательно, что список возглавил нынешний губернатор региона Василий Орлов.

Примечательно, что около трети кандидатов не являются членами партии. Как отметили на мероприятии, важно не наличие партбилета, а опыт, знания и готовность принять на себя ответственность. В упомянутом списке – 11 работников образования, науки и культуры, 3 врача, 13 аграриев, 7 предпринимателей.

Итак, среди названных имён, экс-мэр Благовещенска Валентина Калита, известный в регионе аграрий и общественник Александр Сарапкин, главврач Благовещенской городской клинической больницы, заслуженный врач РФ и один из героев борьбы с пандемией коронавируса Александр Сучков, мэр Белогорска Станислав Мелюков и директор известного шестого лицеев Благовещенска Елена Евглевская.

Есть и ещё одно громкое имя – Артём Шейкин. Управленец из команды Василия Орлова, который успешно отвечает за взаимодействие с «Газпромом. Масштабное строительство стадионов и ФОКов в Амурской области на средства компании – это во многом именно его заслуга, отметили в ходе конференции.

Отметим, что подобные конференции этим летом также провели и другие региональные отделения политических партий РФ.

Подробности о мероприятии читайте на Амур.инфо в понедельник.