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сегодня, 18:30 12

Василий Орлов возглавил список кандидатов в амурский парламент от «Единой России»

Также среди лидеров от партии Валентина Калита и Артём Шейкин

Василий Орлов возглавил список кандидатов в амурский парламент от «Единой России»

В пятницу, 9 июля, в областном центре состоялась партконференция «Единой России», на которой озвучили список кандидатов от партии в амурское Законодательное собрание. Примечательно, что список возглавил нынешний губернатор региона Василий Орлов.

Примечательно, что около трети кандидатов не являются членами партии. Как отметили на мероприятии, важно не наличие партбилета, а опыт, знания и готовность принять на себя ответственность. В упомянутом списке – 11 работников образования, науки и культуры, 3 врача, 13 аграриев, 7 предпринимателей.

Итак, среди названных имён, экс-мэр Благовещенска Валентина Калита, известный в регионе аграрий и общественник Александр Сарапкин, главврач Благовещенской городской клинической больницы, заслуженный врач РФ и один из героев борьбы с пандемией коронавируса Александр Сучков, мэр Белогорска Станислав Мелюков и директор известного шестого лицеев Благовещенска Елена Евглевская.

Есть и ещё одно громкое имя – Артём Шейкин. Управленец из команды Василия Орлова, который успешно отвечает за взаимодействие с «Газпромом. Масштабное строительство стадионов и ФОКов в Амурской области на средства компании – это во многом именно его заслуга, отметили в ходе конференции.

Отметим, что подобные конференции этим летом также провели и другие региональные отделения политических партий РФ.

Подробности о мероприятии читайте на Амур.инфо в понедельник.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    фууу-понабрали всех неуважаемых

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    4 часа назад

    ,,Шестого лицеев,, Это как? А.и.жжёт.

  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    Баба Валя то куда лезет!? Все помнят её "эффективное" правление.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    А я книгу детскую про Ленина нашёл, которую на день рождения подарили.

    "Фабрикант захотел побольше барышей, велел рабочим ещё больше работать. Василий тогда сказал товарищам: — Не соглашайтесь.

    Хозяин позвал полицию. А ночью к Василию на квартиру пришли жандармы, взяли его и увели в тюрьму. Ему сказали: — Ты — зачинщик, ты подговаривал рабочих к забастовке. И других рабочих, которые забастовали, посадили в тюрьму.

    Так слуги царя защищали фабрикантов."

    На съезде можно почитать.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Самое примечательное в статье это слово "примечательно". А зачем губернатору в Амурский парламент? Это подражание Шойгу и Лаврову?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    АИ а почему в слове газпром только одни кавычки? Почему вы не взлюбили газпром и посчитали, что без чуда управленца Ш., он не выделит деньги?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Калита это закономерно для партии- тепло, вода, дороги, все что не успела, не смогла). Часто вспоминаю. Имамеев решил наверстать, с такими же управленцами раскопал основные дороги, еще и фильтры на водозаборе 1971 года.

    Вам Валентина не медаль от города надо было вручать, а орден федерального значения)

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А не совестно едросом позиционироваться перед людьми?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Старушку на амбразуру,а рулить будут серые кардиналы? Хватит бомбить и высасывать бабло из инфраструктуры не вашей едрисней созданной,и из карманов простого населения"

  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    калиту ГОНИТЕ!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Хватит заезжих гастролеров и гастарбайтеров,хватит проституировать область и обсасывать население постоянно повышающимися ценами и тарифами на всё и вся"

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Мы их всех распугали). Настоячие управленцы ничего не замечают. Даже мнения о себе.

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