Избран новый глава Циолковского

Сегодня, 9 июля, в ходе 30-го заседания думы Циолковского депутаты рассмотрели вопрос «Об избрании главы ЗАТО Циолковский». Как сообщает пресс-служба администрации Циолковского, в конкурсе принимали участие два кандидата – Виталий Брижатый и Оксана Ерошенко.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Брижатого, который ранее был председателем думы Циолковского, а с 12 мая исполнял обязанности главы города.

О конкурсе на замещение должности главы ЗАТО Циолковский было объявлено 31 марта. Сам конкурс проводился с 17 мая по 15 июня 2021 года.

Напомним, что бывший глава города Сергей Левицкий покинул пост 5 марта. Позднее стало известно, что он перешёл работать в правительство Амурской области: он возглавил управление делами правительства.

Вскоре после этого бывшего главу Циолковского Сергея Левицкого заключили под стражу, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями. Непродолжительное время обязанности градоначальника исполнял Роман Мунгалов, передавший свои полномочия ныне избранному Брижатому.

Справка АИ

Виталий Брижатый родился в 1977 году в селе Дмитриевка Свободненского района.

В 2004 году окончил БГПУ по специальности «Педагог по физической культуре и спорту».

С 2004 по 2014 год проходил службу в ОВД Углегорска.

Является ветераном боевых действий в Чечне (2011).

С 2014 по 2016 год служил в управлении ФСКН России по Амурской области.

С 2016 по 2019 год – ведущий специалист восточного филиала АО НТЦ «Охрана».

В 2019 году – начальник отдела восточного филиала АО НТЦ «Охрана».

С 2019 по 2021 год – председатель думы Циолковского.