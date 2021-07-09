Российские и китайские гидрологи прогнозируют повышенный уровень воды в Амуре в июле

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Представители министерства экономического развития и внешних связей Амурской области совместно с представителями народного правительства Хэйхэ обсудили 7 июля по видеосвязи гидрологическую ситуацию на Амуре.

Специалисты обменялись данными по уровню воды на реке и проанализировали прогноз паводковой ситуации на период лето-осень 2021 года. Ожидается, что в июле уровень воды в Амуре будет выше среднестатистических отметок, но не превысит критический, сообщается на сайте biang.ru.

— Российская и китайская стороны договорились продолжить сотрудничество, так как обмен гидрологическими и метеорологическими данными помогает оперативно отслеживать паводковую ситуацию и принимать важные решения для предотвращения или минимизации риска следующих наводнений, – ответил корреспонденту Амур.инфо руководитель пресс-службы минэкономразвития и внешних связей области Руслан Юсупов.