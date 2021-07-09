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сегодня, 15:30 5

В Благовещенске показали новые варианты логотипа города

Первое предложение дизайнеров вызвало неоднозначную реакцию

В Благовещенске показали новые варианты логотипа города
Фото: o.g.imameev

В столице Приамурья разрабатывают варианты логотипа города. Сегодня, 9 июля, мэр Олег Имамеев показал горожанам ещё три варианта логотипа. Для наглядности логотип нанесли на календари, футболки и другую сувенирную продукцию.

— Друзья, три недели назад я выкладывал предложение дизайнеров по созданию неофициального логотипа Благовещенска. Мнения были разные. Кто-то этот вариант категорически отверг, а кому-то он очень понравился. Тем временем уже другая группа дизайнеров предложила свои варианты логотипа. Смотрите, пишите своё мнение, – написал мэр в своём инстаграм-аккаунте.

Вариант № 2. Рисунок из пересекающихся полос создаёт узнаваемую текстуру. Прямые углы отсылают нас к регулярной планировке города. Цветовое решение логотипа соответствует цветам флага города Благовещенска.

Вариант № 3. Основой для логотипа послужили слова-ассоциации, характеризующие Благовещенск: спокойный, компактный, размеренный, уютный, безопасный, доброжелательный, развивающийся и строящийся. В качестве эмблемы использовали первую букву названия города.

Вариант № 4. Логотип основан на силуэтах буквы «Б». Её использовали как целиком так и отдельными элементами. Контурами показали архитектурные достопримечательности города, памятники, уникальных животных и растения.

Напомним, что первый вариант был выполнен в красном цвете и также включал в себя первую букву названия города.

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#мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    всё ужасно

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Жесть какая..

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    БЛ*

  • Leg

    Leg
    1 час назад

    дизайнеры учились на дизайнеров?

  • Leg

    Leg
    55 минут назад

    а вариант 2 китайский баул чем то напомнил

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