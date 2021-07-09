В Благовещенске показали новые варианты логотипа города

В столице Приамурья разрабатывают варианты логотипа города. Сегодня, 9 июля, мэр Олег Имамеев показал горожанам ещё три варианта логотипа. Для наглядности логотип нанесли на календари, футболки и другую сувенирную продукцию.

— Друзья, три недели назад я выкладывал предложение дизайнеров по созданию неофициального логотипа Благовещенска. Мнения были разные. Кто-то этот вариант категорически отверг, а кому-то он очень понравился. Тем временем уже другая группа дизайнеров предложила свои варианты логотипа. Смотрите, пишите своё мнение, – написал мэр в своём инстаграм-аккаунте.

Вариант № 2. Рисунок из пересекающихся полос создаёт узнаваемую текстуру. Прямые углы отсылают нас к регулярной планировке города. Цветовое решение логотипа соответствует цветам флага города Благовещенска.

Вариант № 3. Основой для логотипа послужили слова-ассоциации, характеризующие Благовещенск: спокойный, компактный, размеренный, уютный, безопасный, доброжелательный, развивающийся и строящийся. В качестве эмблемы использовали первую букву названия города.

Вариант № 4. Логотип основан на силуэтах буквы «Б». Её использовали как целиком так и отдельными элементами. Контурами показали архитектурные достопримечательности города, памятники, уникальных животных и растения.

Напомним, что первый вариант был выполнен в красном цвете и также включал в себя первую букву названия города.