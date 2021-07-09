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сегодня, 15:10 0

Благовещенский судостроительный завод украсили граффити

Территорию завода преобразили молодые амурские художники

Благовещенский судостроительный завод украсили граффити
Фото: администрация г. Благовещенска

В областной столице появился ещё один объект, украшенный благовещенскими художниками. Теперь стены ограждения судостроительного завода расписаны творческой командой художника Максима Кузнецова-Мельникова: граффити изображает работников предприятий, а также судно, идущее по Амуру.

Максим Кузнецов-Мельников – победитель конкурсного отбора на предоставление муниципального гранта в сфере молодёжной политики, автор проекта «Арт-Благ». В рамках этого проекта при поддержке городского отдела по делам молодёжи организован стрит-арт фестиваль, благодаря которому преображаются здания Благовещенска. Он стартовал в июне и посвящён 165-летию амурской столицы.

Своими работами молодые художники поздравили город с юбилеем, а также отдали дань уважения трудовым коллективам старейших организаций. Фестиваль завершится в июле. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ближайшее время благовещенские художники украсят ещё одно предприятие.

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