Рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе

Дилара опубликовала в своём блоге видео, на котором Моргенштерн делает ей предложение во время съёмок нового клипа. В одних трусах он встал на колено с кольцом в руке, признался избраннице в любви и спросил, станет ли она его женой.

По словам девушки, поступок рэпера стал для неё неожиданностью. Дилара призналась, что они часто говорили о семье и свадьбе, но не хотели, чтобы это произошло банальным способом. Она поблагодарила возлюбленного за «волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой мечтала с детства».

Ранее Зинатуллина сделала предложение Алишеру в синагоге. Дилара подарила ему кольцо во время его первого шаббата. За такой поступок он назвал невесту «женщиной века».

Алишер и Дилара познакомились в 2017 году в Уфе. Через два года пара рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Они вновь стали встречаться в 2020 году.