Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:47 0

Рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе

Невеста Моргенштерна поделилась новостью о скорой свадьбе

Рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе
Фото: riafan.ru

Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе Зинатуллиной. Об этом невеста музыканта рассказала на своей странице в Instagram, пишет Lenta.ru.

Дилара опубликовала в своём блоге видео, на котором Моргенштерн делает ей предложение во время съёмок нового клипа. В одних трусах он встал на колено с кольцом в руке, признался избраннице в любви и спросил, станет ли она его женой.

По словам девушки, поступок рэпера стал для неё неожиданностью. Дилара призналась, что они часто говорили о семье и свадьбе, но не хотели, чтобы это произошло банальным способом. Она поблагодарила возлюбленного за «волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой мечтала с детства».

Ранее Зинатуллина сделала предложение Алишеру в синагоге. Дилара подарила ему кольцо во время его первого шаббата. За такой поступок он назвал невесту «женщиной века».

Алишер и Дилара познакомились в 2017 году в Уфе. Через два года пара рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Они вновь стали встречаться в 2020 году.

Просмотров всего: 146

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Рэпера Элджея оштрафовали и лишили водительских прав

В России и мире

Мэрилин Мэнсон явился в полицию после обвинений в нападении
В России и мире

Певица Анастасия Приходько рассказала про конфликт с Константином Меладзе
В России и мире 1

Участие в Евровидении обошлось Маниже в 10 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь