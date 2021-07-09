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сегодня, 14:25 1

Житель Амурской области украл машину и сдал её на металлолом

Уголовное дело направлено в суд

Житель Амурской области украл машину и сдал её на металлолом
Фото: pixabay.com

19-летний житель Тамбовского района обвиняется в краже. Молодой человек признался в совершённом преступлении, сообщает региональное управление МВД.

В апреле этого года амурчанин открыл незапертую дверь машины, припаркованной во дворе одного из домов села Гильчин. Молодой человек перевёл рычаг переключения в нейтральное положение и руками оттолкал автомобиль к выезду из поселения. С помощью попутной машины он отбуксировал похищенное транспортное средство в село Тамбовка, где сдал его в пункт приёма металла. Деньги обвиняемый потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело рассмотрят в судебном порядке. Нанесённый ущерб заявителю полностью возмещён.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    2 часа назад

    За что судить то , это утилизация отечественного автопрома

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