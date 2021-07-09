Благовещенские авторы 14 проектов получат финансовую поддержку администрации

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В Благовещенске подведены результаты первого этапа конкурса на предоставление грантов некоммерческим социально ориентированным организациям. Различные суммы до 300 тысяч рублей в скором времени будут предоставлены 14-и победителям. Общий фонд поддержки составил более трёх миллионов рублей.

В числе победителей – организация социально-адаптивного туризма «Окно в Мир» с проектом «Подари детям крылья», спортивный клуб «Троя» с проектом «Спорт во двор», областная общественная организация ветеранов Вооруженных Сил «Союз ветеранов-рокоссовцев» с проектом «Зал Боевой Славы благовещенского укрепленного района», благовещенский Союз женщин с проектом «Семейный поход за знаниями», «Амурский клуб весёлых и находчивых» с проектом «Интеллектуальные игры для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», общественная организация любителей животных «ВЕЛЕС» «Наш дом-там, где мы живём» и другие. Средства на реализацию проектов также получили органы общественной самодеятельности на проведение различных мероприятий и формирование материально-технической базы для них.

Проекты, получившие муниципальные гранты, будут реализованы до 25 декабря текущего года. Те проекты, которые не были поддержаны в первом этапе конкурса, могут претендовать на финансовую поддержку во втором этапе, он уже объявлен, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.