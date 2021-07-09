Рэпера Элджея оштрафовали и лишили водительских прав

В конце мая автомобиль рэпера Элджея остановили после того, как тот на большой скорости проехал мимо поста ДТП и пытался скрыться от правоохранителей. Выяснилось, что музыкант был за рулём в нетрезвом виде.

Во время задержания он использовал нецензурную лексику, а когда его привезли для медосвидетельствования, попытался дать взятку в размере 700 тысяч рублей.

Выяснилось, что у Элджея накопилось более 240 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Многие из них были за превышение скорости.

После этого рэпер выпустил клип, где попытался представить произошедшее как спланированный пиар-ход.