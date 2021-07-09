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Рэпера Элджея оштрафовали и лишили водительских прав

Элджей был задержан в мае за управление автомобилем в нетрезвом виде

Рэпера Элджея оштрафовали и лишили водительских прав
Фото: day.ru

Московский суд лишил рэпера Элджея прав на год и семь месяцев, а также оштрафовал его на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование, сообщает канал «360».

В конце мая автомобиль рэпера Элджея остановили после того, как тот на большой скорости проехал мимо поста ДТП и пытался скрыться от правоохранителей. Выяснилось, что музыкант был за рулём в нетрезвом виде.

Во время задержания он использовал нецензурную лексику, а когда его привезли для медосвидетельствования, попытался дать взятку в размере 700 тысяч рублей.

Выяснилось, что у Элджея накопилось более 240 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Многие из них были за превышение скорости.

После этого рэпер выпустил клип, где попытался представить произошедшее как спланированный пиар-ход.

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#суды #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    39 минут назад

    А 15 суток, а возбуждение уголовного дела попытка дать взятку должностному лицу при исполнении

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