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За грабёж и избиение человека житель Амурской области отправится в тюрьму

Молодой человек признался в совершении преступлений

За грабёж и избиение человека житель Амурской области отправится в тюрьму
Фото: pixabay.com

21-летний ранее судимый амурчанин осуждён за грабёж, кражу и причинение средней тяжести вреда здоровью. Инцидент произошёл на вокзале станции Тыгда, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления на транспорте.

Осуждённый шёл домой от своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. На вокзале он увидел пьяного потерпевшего, между ними завязалась ссора. Молодой человек сломал челюсть мужчине, после чего он упал и потерял сознание. Из кармана пострадавшего выпал телефон, который злоумышленник присвоил себе. Заявитель пришёл в себя, начал проверять, все ли его вещи на месте, и достал портмоне. Амурчанин, увидев кошелёк, забрал его, вытащил оттуда все деньги и ушёл.

Потерпевший, добравшись до касс, попросил вызвать полицию. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники задержали подозреваемого.

Парень признался в содеянном, а также рассказал, что он уже успел продать украденный телефон знакомому, а деньги потратил на свои нужды.

Суд назначил молодому человеку два года два месяца лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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#криминал #происшествия

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