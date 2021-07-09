Новым председателем Благовещенского суда стал Александр Першин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя Благовещенского городского суда. На следующие шесть лет должность займёт Александр Васильевич Першин, сообщили в Благовещенском суде.

Родился Александр Васильевич в Амурской области, юридическое образование получил здесь же в АмГУ. В конце 2000 года был назначен судьёй Благовещенского городского суда. В 2006 году стал судьёй Амурского областного суда. — Коллектив суда поздравляет Александра Васильевича и желает ему дальнейшей плодотворной деятельности, – отметили коллеги.

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Илона Зарецкая