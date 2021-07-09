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Мэрилин Мэнсон явился в полицию после обвинений в нападении

Певца Мэрилина Мэнсона отпустили под залог

Мэрилин Мэнсон явился в полицию после обвинений в нападении
Фото: factinate.com

Музыкант Мэрилин Мэнсон добровольно явился в полицию Лос-Анджелеса из-за обвинений в нападении на видеооператора в 2019 году. После беседы певца отпустили под залог, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на портал TMZ.

Как сообщает издание, Мэнсона отпустили с условием, что он не станет совершать новых правонарушений. Также ему запретили контактировать с пострадавшим и присутствовать на судебных заседаниях.

Как сообщает канал «360», инцидент произошёл на концерте в августе 2019 года. Тогда Мэнсон плюнул в видеооператора. Осенью полиция выдала ордер на арест певца. Уточнялось, что это никак не связано с обвинениями музыканта в насилии и действиях сексуального характера.

Ранее в полиции сообщали, что Мэнсону грозило наказание в виде лишения свободы сроком до одного года или штраф в размере до двух тысяч долларов.

В начале года актриса Эван Рэйчел Вуд призналась, что разорвала помолвку с Мэрилином Мэнсоном из-за многолетних издевательств с его стороны. После этого о недостойном поведении музыканта по отношению к ним сообщили ещё четыре девушки.

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#происшествия #шоу-бизнес

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