Мэрилин Мэнсон явился в полицию после обвинений в нападении

Как сообщает издание, Мэнсона отпустили с условием, что он не станет совершать новых правонарушений. Также ему запретили контактировать с пострадавшим и присутствовать на судебных заседаниях.

Как сообщает канал «360», инцидент произошёл на концерте в августе 2019 года. Тогда Мэнсон плюнул в видеооператора. Осенью полиция выдала ордер на арест певца. Уточнялось, что это никак не связано с обвинениями музыканта в насилии и действиях сексуального характера.

Ранее в полиции сообщали, что Мэнсону грозило наказание в виде лишения свободы сроком до одного года или штраф в размере до двух тысяч долларов.

В начале года актриса Эван Рэйчел Вуд призналась, что разорвала помолвку с Мэрилином Мэнсоном из-за многолетних издевательств с его стороны. После этого о недостойном поведении музыканта по отношению к ним сообщили ещё четыре девушки.