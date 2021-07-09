Новый комплекс принесёт Амурской области 15 тысяч тонн молока ежегодно, сообщил Василий Орлов

Новый животноводческий комплекс в Ивановском районе включили в список приоритетных проектов. Комплекс на 2,4 тысячи коров получит государственную поддержку, рассказали в правительстве области.

До 2022 года будет построена первая очередь на 1 570 коров, а через пять лет комплекс заработает в полную силу. Новый объект обойдётся в 1,7 миллиарда рублей, 500 миллионов инвестор получат от государства из федерального и областного бюджетов.

— Сфера сельского хозяйства в целом, и животноводчества в частности, для нас является одной из приоритетных. Новый животноводческий комплекс в Ивановке после выхода на полную мощность ежегодно сможет обеспечивать область 15 тысячами тонн амурского молока. Кроме этого, в Ивановском районе будет создано более 80 новых рабочих мест, а область получит ещё одного налогоплательщика с ежегодными отчислениями до 6 миллионов рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В Приамурье продолжают улучшать условия для инвесторов. Те, кто решит вести деятельность по приоритетным направлениям в Амурской области с инвестициями более 150 миллионов рублей, получат компенсацию части затрат, а также неизменность налоговых и арендных платежей на семь лет. Также планируется сделать льготной аренду земли.

— Кроме проектов в сфере животноводства, регион готов частично субсидировать инвесторам затраты на подключение к электрическим и коммунальным сетям, создание туристической и транспортно-логистической инфраструктуры, лизинговые платежи, электрическую и тепловую энергию для производственных целей, возведение объектов по переработке масляничных культур, а также модернизацию производства по выращиванию овощей в закрытом грунте, – уточнила министр экономического развития Приамурья Валентина Дацко.