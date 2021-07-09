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сегодня, 13:30 9

Новый комплекс принесёт Амурской области 15 тысяч тонн молока ежегодно, сообщил Василий Орлов

Животноводческий комплекс в Ивановском районе получит государственную поддержку

Новый комплекс принесёт Амурской области 15 тысяч тонн молока ежегодно, сообщил Василий Орлов
Фото: pixabay.com

Новый животноводческий комплекс в Ивановском районе включили в список приоритетных проектов. Комплекс на 2,4 тысячи коров получит государственную поддержку, рассказали в правительстве области.

До 2022 года будет построена первая очередь на 1 570 коров, а через пять лет комплекс заработает в полную силу. Новый объект обойдётся в 1,7 миллиарда рублей, 500 миллионов инвестор получат от государства из федерального и областного бюджетов.

— Сфера сельского хозяйства в целом, и животноводчества в частности, для нас является одной из приоритетных. Новый животноводческий комплекс в Ивановке после выхода на полную мощность ежегодно сможет обеспечивать область 15 тысячами тонн амурского молока. Кроме этого, в Ивановском районе будет создано более 80 новых рабочих мест, а область получит ещё одного налогоплательщика с ежегодными отчислениями до 6 миллионов рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В Приамурье продолжают улучшать условия для инвесторов. Те, кто решит вести деятельность по приоритетным направлениям в Амурской области с инвестициями более 150 миллионов рублей, получат компенсацию части затрат, а также неизменность налоговых и арендных платежей на семь лет. Также планируется сделать льготной аренду земли.

— Кроме проектов в сфере животноводства, регион готов частично субсидировать инвесторам затраты на подключение к электрическим и коммунальным сетям, создание туристической и транспортно-логистической инфраструктуры, лизинговые платежи, электрическую и тепловую энергию для производственных целей, возведение объектов по переработке масляничных культур, а также модернизацию производства по выращиванию овощей в закрытом грунте, – уточнила министр экономического развития Приамурья Валентина Дацко.

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#губернатор #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    так ето через 5 лет. чтобы с медведя снять шкуру - его надо вначале убить ... так же и тут. Сообщать и обесчать можно сколько угодно ... стране уже 20 лет всё сообщают и обесчают, а толку нуль целых десятых.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Всё верно,порошок как пьют в золотоносной,энергетической,соево - молочной,нефтегазовой,лесозаготовительной житнице ДВ,так и пьют, со сказочно - средней зарплаты амурчанина в сказочной стране в гостях у сказки,а заезжие гастролеры сливки снимают и в АО не проживают,местные руководятлы лишь под одобрямс отчетики сказочные шлют в центр?"

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...это ч0 - каждая корова будет ежедневно давать по 20 литров молока? ну вы блин и фантазеры...

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    А чем питаться будут коровки? Где им сено косить? Кто им землю "просто так" отдаст..Тем более в Ивановском районе?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "По кисельным берегам Будунды пастись будут вдоль и поперек,а зимой сосать будут лёд"

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Молочка подешевеет

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    6 млн отчислений - это в масштабе региона гулькин нос

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    тоже не раз уже слышала, что проблема нашего молочно-мясного короводства в отсутствии пастбищ и покосных угодий. Все занято соей и никто от нее добровольно не отступится, а с сои даже соломы нет.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Такова политика партии,всё на продажу за бугор,область превратили в услужливую поматрошенку заезжие хитрожопые ухари, наплевав на амурчан,а подельники в верхах им услужливо одобрямсают,лишь бы кресло их пином не выбили по указке сверху и не оторвали от сытой жизни"

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