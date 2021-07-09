Певица Анастасия Приходько рассказала про конфликт с Константином Меладзе

Когда Анастасия Приходько выиграла «Фабрику звезд-7», её имя было у всех на устах.

В шоу «Слава+» артистка рассказала, что её раскруткой занимался Константин Меладзе. Вместе с ним певица поехала на конкурс Евровидение представлять Россию, но заняла лишь 11 место.

Вскоре Анастасия и продюсер прекратили сотрудничество. Об их взаимоотношениях ходили разные слухи. Сама Приходько не любит говорить о причинах их творческого расставания. По её словам, о конфликте с Константином Меладзе она расскажет в преклонном возрасте.

Она уверена, что, если расскажет об этом сейчас, все решат, что это хайп для новой песни. Анастасия напомнила, что именно так сделала Ани Лорак, рассказав свою историю в преддверии тура.

Но певица не хочет, чтобы её обвинили в хайпе. Она призналась, что во время работы с Меладзе ей было «сложно и больно», и она не хочет «копаться» в этой теме.

После прекращения сотрудничества с продюсером Приходько встречалась с ним лишь однажды, когда пыталась пробиться на Евровидение от Украины. Тогда Константин Меладзе был среди членов жюри. По её словам, узнав об этом, она сразу поняла, что ей ничего не светит.

В настоящий момент Анастасию вполне устраивает то, как развивается её карьера на Украине.