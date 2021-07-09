Хозяйства Амурской области продолжают подсчитывать убытки после наводнения

В Амурской области продолжают подсчитывать убытки, которые нанёс хозяйствам паводок. В Михайловском районе больше всего пострадали посевы сои и зерновых культур – всего 12 хозяйств, рассказали в пресс-службе правительства.

Наибольший урон вода принесла хозяйству «Никольское», там из 5,8 тысячи гектаров сои утонули 3,4 тысячи гектаров. Также пострадали 700 гектаров пшеницы и 340 гектаров овса.

— Каждый день ещё до прихода гребня паводка на территорию Михайловского района аграрии, чьи поля, попали под подтопление, сообщали о пострадавших площадях посевов сельскохозяйственных культур. В пик паводка в районе было уже подтоплено более 11 тысяч гектаров, – рассказал руководитель сектора сельского хозяйства районной администрации Дмитрий Мозговой.

На следующей неделе районная комиссия начнёт актировать поля, чтобы уточнить данные. Результаты сообщат в министерство сельского хозяйства области.