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сегодня, 12:30 1

В Забайкалье ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Губернатор сообщил о временных ограничениях с 9 июля по 6 августа

В Забайкалье ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил о дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса. Ограничения будут действовать с 9 июля по 6 августа. В указанные даты приостанавливаются любые культурные, спортивные, зрелищные, деловые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме.

До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение – кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи, при условии заполняемости до 50 % от единой пропускной способности.

Работодатели переведут на дистанционный режим работы или предоставят ежегодные оплачиваемые отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте старше 65 лет. Этим же категориям граждан, а также тем, кто имеет хронические заболевания, беременным женщинам, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) и переболевших, рекомендован режим самоизоляции.

Такие меры стали необходимы в связи с подъёмом заболеваемости в Забайкалье с наступлением лета. За три недели июня суточное число заболевших увеличилось с 40 до 100, а в начале июля превысило 300, побив абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Вася с 16 июля введёт ужесточения.

    Всё по методичке...

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