Жителю Амурской области грозит до 10 лет колонии за незаконный оборот наркотиков

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46-летний житель Тынды обвиняется в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мужчина признал свою вину, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В апреле текущего года сотрудники ГИБДД остановили машину на дороге Невер – Якутск. В автомобиле находились двое мужчин. Пока водитель вышел, чтобы показать свои документы сотрудникам, злоумышленник пересел за руль и поехал в сторону Тынды. Во время поездки из окна автомобиля он выбросил пакет. В нём полицейские нашли гашишное масло общим весом 472,95 грамма и шприц.

Уголовное дело рассмотрит Сковородинский районный суд. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.