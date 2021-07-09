Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:20 0

Жителю Амурской области грозит до 10 лет колонии за незаконный оборот наркотиков

У мужчины изъяли гашишное масло

Жителю Амурской области грозит до 10 лет колонии за незаконный оборот наркотиков
Фото: 28.мвд.рф

46-летний житель Тынды обвиняется в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мужчина признал свою вину, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В апреле текущего года сотрудники ГИБДД остановили машину на дороге Невер – Якутск. В автомобиле находились двое мужчин. Пока водитель вышел, чтобы показать свои документы сотрудникам, злоумышленник пересел за руль и поехал в сторону Тынды. Во время поездки из окна автомобиля он выбросил пакет. В нём полицейские нашли гашишное масло общим весом 472,95 грамма и шприц.

Уголовное дело рассмотрит Сковородинский районный суд. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 398

#криминал #происшествия #Тында

распечатать


Общество

В Благовещенском районе уничтожено более восьми тысяч гектаров посевов
Общество

Амурскую область ждут внезапные ливни среди жаркого дня
Происшествия 1

Житель Амурской области украл машину и сдал её на металлолом
Происшествия

За грабёж и избиение человека житель Амурской области отправится в тюрьму
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь