Участие в Евровидении обошлось Маниже в 10 миллионов рублей

В недавнем интервью певица рассказала, что заплатила за участие в Евровидении более 10 миллионов рублей. При этом Первый канал оплатил заявку на участие в конкурсе, а также перелёт и проживание в гостинице. Однако конкурсный номер Манижа создавала на свои средства.

Она также отметила, что в этом году стоимость участия в Евровидении выросла. Это произошло из-за того, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на тот случай, если бы из-за пандемии решили проводить конкурс онлайн. Тогда в прямом эфире показали бы заранее записанные музыкальные номера.

Чтобы сделать такое видео, Маниже тоже пришлось потратиться. Она пояснила, что расходы они с Первым каналом поделили пополам, он обеспечивал техническую часть съёмок.

Евровидение–2021 проходило в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа заняла девятое место с песней «Русская женщина». Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin.