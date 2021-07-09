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Участие в Евровидении обошлось Маниже в 10 миллионов рублей

Певица Манижа раскрыла стоимость поездки на Евровидение

Участие в Евровидении обошлось Маниже в 10 миллионов рублей
Фото: potokmedia.ru

Певица Манижа призналась, что поездка на Евровидение обошлась ей более чем в 10 миллионов рублей. При этом часть расходов взял на себя Первый канал, пишет РИА Новости.

В недавнем интервью певица рассказала, что заплатила за участие в Евровидении более 10 миллионов рублей. При этом Первый канал оплатил заявку на участие в конкурсе, а также перелёт и проживание в гостинице. Однако конкурсный номер Манижа создавала на свои средства.

Она также отметила, что в этом году стоимость участия в Евровидении выросла. Это произошло из-за того, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на тот случай, если бы из-за пандемии решили проводить конкурс онлайн. Тогда в прямом эфире показали бы заранее записанные музыкальные номера.

Чтобы сделать такое видео, Маниже тоже пришлось потратиться. Она пояснила, что расходы они с Первым каналом поделили пополам, он обеспечивал техническую часть съёмок.

Евровидение–2021 проходило в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа заняла девятое место с песней «Русская женщина». Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin.

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  • Лингвист

    Лингвист
    5 часов назад

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