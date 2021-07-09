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За минувшие сутки на территории области вода покинула ещё 12 домов и 63 приусадебных участка

Вода пока остаётся на территории шести населённых пунктов

За минувшие сутки на территории области вода покинула ещё 12 домов и 63 приусадебных участка

В Амурской области вода пока остаётся на территории шести населённых пунктов. Пятьдесят домов остаются подтопленными во Владимировке и один – в Верхнеблаговещенском. Водой также залиты двести семьдесят два частных подворья, из них во Владимировке непригодно к использованию 252 огорода.

Посёлок Кузнецово и село Калиновка Магдагачинского района по-прежнему отрезаны водой от транспортного сообщения. В селе Ушаково Шимановского района продолжает свою работу лодочная переправа. За сутки было перевезено 140 человек, а с начала её работы – более двух тысяч.

Пятьдесят девять человек, в том числе двадцать три ребёнка, находятся в трёх пунктах временного размещения.

В десяти муниципалитетах работают двадцать семь комиссий, из которых семнадцать оценивают ущерб, и ещё десять – оценивают пригодность повреждённого жилья для дальнейшего проживания.

В пострадавших населённых пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы, откачивается вода, просушиваются дома, дезинфицируется территория, идёт очистка от мусора. Работами по восстановлению заняты 876 человек и 290 единиц техники, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

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#большая вода #Благрайон #МЧС #происшествия

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