У амурских школьников появится новый электронный дневник

В Приамурье начала работу система «Образование Амурской области». Запуск разделили на несколько этапов. Сейчас уже доступны функции «Запись в детский сад» и «Проверить очередь», рассказали в амурском минобре.

— В ближайшее время родители смогут подать заявление в первый класс, а также в профессиональную образовательную организацию. Адрес портала – https://portal.obramur.ru/, – сообщили в центре цифровой трансформации, созданном на базе Амурского областного института развития образования.

Информационная система «Образование Амурской области» станет единой площадкой для педагогов, родителей, учеников и студентов. С её помощью можно будет записать ребёнка в любой учебное заведение, посмотреть расписание, оценки, домашнее задание и результаты ЕГЭ.

— Вся образовательная траектория ребёнка фиксируется в этой системе. Но не для «отслеживания», а для того, чтобы повысить эффективность обучения. Новая платформа – не только школьная система, как многие её воспринимают, она многоплановая и затрагивает все уровни образования. К примеру, система позволяет ребёнку встать в очередь в детский сад и дальше уже в электронном виде «идти» по системе образования до момента окончания им школы или колледжа, – рассказала министр образования области Светлана Яковлева.

Напомним, от услуг портала «Дневник.ру» в Амурской области решили отказаться в конце июня.