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сегодня, 11:30 0

В Хэйхэ назначили нового градоначальника

8 июля назначен новый исполняющий обязанности мэра города

В Хэйхэ назначили нового градоначальника
Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

Заместитель секретаря горкома компартии Китая города Хэйхэ Ван Юйшэн был избран в качестве и.о. мэра на очередном заседании народных представителей города 8 июля. Предыдущего мэра Ли Шифэна назначили секретарём коммунистической партии Китая в городе Дацине.

Как сообщает сайт biang.ru со ссылкой на местное телевидение, Ван Юйшэн родился в августе 1967 года в провинции Шаньдун. До назначения на этот пост он был заместителем секретаря горкома компартии Китая Хэйхэ.

Ожидается, что его кандидатура будет впоследствии утверждена на пост мэра города.

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#Китай

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