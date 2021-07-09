В Хэйхэ назначили нового градоначальника

Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

Заместитель секретаря горкома компартии Китая города Хэйхэ Ван Юйшэн был избран в качестве и.о. мэра на очередном заседании народных представителей города 8 июля. Предыдущего мэра Ли Шифэна назначили секретарём коммунистической партии Китая в городе Дацине.

Как сообщает сайт biang.ru со ссылкой на местное телевидение, Ван Юйшэн родился в августе 1967 года в провинции Шаньдун. До назначения на этот пост он был заместителем секретаря горкома компартии Китая Хэйхэ.

Ожидается, что его кандидатура будет впоследствии утверждена на пост мэра города.