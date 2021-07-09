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сегодня, 11:20 2

Жителя Белогорска осудили за угрозы в отношении представителя власти

В состоянии опьянения гражданин заявил о захвате заложников и агрессивно общался с прибывшими силовиками

Жителя Белогорска осудили за угрозы в отношении представителя власти
Фото: pixabay.com

Приговором Белогорского городского суда осуждён местный житель, который признан виновным по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». В феврале 2021 года он позвонил в полицию, и сообщил, что взял в заложники своих родственников, и, если через десять минут никто не приедет, заложники умрут.

Прибывшие по вызову сотрудники местной вневедомственной охраны обнаружили осуждённого в состоянии алкогольного опьянения. Информация о захвате заложников не подтвердилась, попутно было выяснено, что гражданин придумал всё это, чтобы высказать представителям власти свою неприязнь. После угроз расправы с ножом и отвёрткой действия гражданина были пресечены.

Позднее выяснилось, что этот человек уже неоднократно угрожал представителям власти.

Учтя все обстоятельства дела, суд назначил виновному три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    5 часов назад

    какие ранимые представители власти

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Хоть пластиковым стаканчиком не кидался,а то бы больше дали"

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