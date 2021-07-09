Жителя Белогорска осудили за угрозы в отношении представителя власти

Приговором Белогорского городского суда осуждён местный житель, который признан виновным по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». В феврале 2021 года он позвонил в полицию, и сообщил, что взял в заложники своих родственников, и, если через десять минут никто не приедет, заложники умрут.

Прибывшие по вызову сотрудники местной вневедомственной охраны обнаружили осуждённого в состоянии алкогольного опьянения. Информация о захвате заложников не подтвердилась, попутно было выяснено, что гражданин придумал всё это, чтобы высказать представителям власти свою неприязнь. После угроз расправы с ножом и отвёрткой действия гражданина были пресечены.

Позднее выяснилось, что этот человек уже неоднократно угрожал представителям власти.

Учтя все обстоятельства дела, суд назначил виновному три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.