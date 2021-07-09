Певица Азиза нашла донора яйцеклеток, чтобы стать мамой

В недавнем интервью Азиза рассказала, что у них с Алессандро всё прекрасно. Она объяснила, что они с женихом решили перенести торжество на осень из-за бушующего в столице коронавируса.

Однако певица призналась, что главная причина кроется в другом. Она не скрывает, что в браке с Алессандро она мечтает впервые стать мамой. Забеременеть естественным путём у Азизы не получается. Поэтому артистка обратилась к своим племянницам с просьбой стать для неё донором яйцеклетки, чтобы осуществить мечту и родить ребёнка.

Но родственницы ответили ей отказом. Алессандро утешал расстроенную певицу и уверял, что можно пожениться и без яйцеклетки. Но артистка настроена подарить любимому ребёнка. По её словам, когда она будет уверена, что сможет это сделать, тогда и пойдёт в ЗАГС.

На днях на просьбу Азизы откликнулась её племянница, которая живёт в Германии. Для певицы эта новость стала удивлением, ведь из-за расстояния они редко общаются.

Из-за закрытых границ артистка пока не может вылететь в Германию, но она надеется в ближайшее время найти выход и осуществить задуманное.