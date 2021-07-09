Певица Азиза нашла донора яйцеклеток, чтобы стать мамой
Азиза хочет подарить новому избраннику ребёнка
Певица Азиза в конце июня должна была выйти замуж за итальянца Алессандро Лортэ. Но свадьбу решили перенести. Главной причиной отмены торжества стало то, что артистка не могла найти донора яйцеклеток, чтобы родить ребёнка, пишет «Собеседник».
В недавнем интервью Азиза рассказала, что у них с Алессандро всё прекрасно. Она объяснила, что они с женихом решили перенести торжество на осень из-за бушующего в столице коронавируса.
Однако певица призналась, что главная причина кроется в другом. Она не скрывает, что в браке с Алессандро она мечтает впервые стать мамой. Забеременеть естественным путём у Азизы не получается. Поэтому артистка обратилась к своим племянницам с просьбой стать для неё донором яйцеклетки, чтобы осуществить мечту и родить ребёнка.
Но родственницы ответили ей отказом. Алессандро утешал расстроенную певицу и уверял, что можно пожениться и без яйцеклетки. Но артистка настроена подарить любимому ребёнка. По её словам, когда она будет уверена, что сможет это сделать, тогда и пойдёт в ЗАГС.
На днях на просьбу Азизы откликнулась её племянница, которая живёт в Германии. Для певицы эта новость стала удивлением, ведь из-за расстояния они редко общаются.
Из-за закрытых границ артистка пока не может вылететь в Германию, но она надеется в ближайшее время найти выход и осуществить задуманное.
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