Гребень паводка близится к Хабаровску

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Отмечается, что паводковая волна пришла из Амурской и Еврейской автономной областей. У Хабаровска уже подтоплено несколько островов: Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Там внутренние озёра и протоки вышли из берегов, а на дачные участки зашла вода. Также паводок затронул часть приусадебных участков и межпоселковых дорог.

По словам начальника хабаровского Гидрометцентра Светланы Агеевой, со следующей недели уровень воды уже будет падать. Паводок сместится вниз до Комсомольска. Специалист считает, что вода поднимется до нижнего предела, а не до 500-600 сантиметров, как прогнозировалось.

В Хабаровском крае активно шла подготовка к паводку, в Комсомольске-на-Амуре ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако его отменили, когда выяснилось, что уровень реки сильно не поднимется. Всего в зону подтопления попадут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и шесть районов края.