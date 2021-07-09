В правительстве Амурской области уточнили условия реструктуризации долгов подтопленцев

Фото: pixabay.com

Накануне в правительстве области по видеосвязи состоялась встреча с кредитными учреждениями региона.

— В этом году наводнение нанесло ущерб 975 частным и многоквартирным домам, в которых проживает порядка 2,5 тысячи человек. Кредиты для людей, возвращающихся к нормальной жизни, могут стать дополнительной финансовой нагрузкой, поэтому просим банки помочь гражданам в трудной ситуации. При этом условия рефинансирования должны оставаться приемлемыми, а условия договора – не хуже, чем есть в настоящее время, – отметила первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Половайкина.

— Для получения отсрочки по платежам гражданам необходимо обратиться в отделения банков, где был оформлен действующий кредит. Для получения меры поддержки достаточно быть внесённым в перечень лиц, у которых вода нанесла полный или частичный ущерб недвижимому имуществу. Такие списки правительство будет составлять на основе данных муниципальных администраций, еженедельно обновлять и передавать в кредитные учреждения, – рассказала исполняющая обязанности министра экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Ранее корреспонденты Амур.инфо сообщали о готовности банков помочь подтопленцам с реструктуризацией кредитов.