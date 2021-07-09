Шепелев в день рождения Жанны Фриске попросил не жалеть их сына

Дмитрий выложил в своём блоге фото, на котором держит на плечах хохочущего Платона. Публикацию он сопроводил своими размышлениями на тему жалости. По словам телеведущего, его удивляет то, что люди жалеют его сына. Он отметил, что «нет ничего хуже и унизительнее жалости», тем более никто из них «этой жалости не заслуживает».

Дмитрий рассказал, что Платон очень яркий и умный ребёнок, у него много талантов в учёбе, музыке и спорте. Телеведущий уверен, что сына ждёт большое будущее, ведь «он взял лучшее от своих родителей».

Шепелев признался, что очень гордится Платоном. По его словам, «он совсем не заслуживает жалости, а только самых тёплых слов».

Подписчики в комментариях к посту пояснили, что мальчика жалеют, потому что он растёт без мамы, а его жизнь скрыта от людей. Поклонники попросили побольше рассказывать о Платоне и показывать его фотографии, а также пожелали счастья их семье.

Весной этого года у Дмитрия Шепелева родился второй ребёнок. Избранница телеведущего Екатерина Тулупова подарила ему сына Тихона.