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В Благовещенске на водозаборе «Амурский» придётся обновить фильтры

Концентрация загрязнения речной воды до очистки превышает нормативы в три раза

В Благовещенске на водозаборе «Амурский» придётся обновить фильтры

С 24 июня – с момента прихода гребня паводка – в Благовещенске действует режим гиперхлорирования воды. Мероприятия по водоподготовке, очистке и обеззараживании воды проводятся в усиленном режиме. Большая вода негативно сказалась на состоянии фильтров водозабора: часть из них теперь придётся заменить, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказал главный управляющий директор ООО «АКС» Константиин Куликовский, концентрация загрязнения речной воды до очистки и фильтрации превышает нормативы в три раза.

— Если мы обратим внимание на реку Амур, просто выйдем на берег и посмотрим, какое качество у воды, какого она цвета, какого она состояния, мы увидим, насколько она грязная даже просто визуально, – пояснил глава «АКС». Чтобы вода попала в кран и стала питьевой, она должна пройти большое количество ступеней фильтрации. Фильтры 1971 года – это одна из ступеней фильтрации. Они приняли на себя основной удар, который нанесла грязная вода. В результате фильтры забиваются песком, мусором, микроэлементами. Мы продержались и в пиковый период паводка не оставили город без воды. Но сейчас оборудование необходимо почистить, какие-то элементы заменить.

Городская администрация планирует подать заявку на субсидию областного бюджета, чтобы получить средства на обновление системы фильтрации. Предполагается, что работы начнутся уже в этом году.

Благовещенцам по-прежнему рекомендуется перед употреблением отстаивать и кипятить воду, либо использовать бутилированную.

Вместе с тем, в городе продолжается мониторинг качества питьевой воды с лабораторным исследованием проб на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические, токсикологические показатели.

— Поступают жалобы на замутнённость воды, и мы проводим проверку совместно с Роспотребнадзором. Будем оценивать качество воды от водозабора, потом на входе в МКД, а также в самих квартирах, во внутридомовых системах, чтобы разобраться, на каком этапе происходит замутнение, – прокомментировал и.о. прокурора города Благовещенска Дмитрий Ханюков.

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#большая вода #городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    20 минут назад

    А при чем здесь городская администрация? Разве это не АКС должны за свой счет делать? И как так получилось, что они так долго не меняли фильтры? Вот здесь есть вина Администрации, потому что не контролировали....

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