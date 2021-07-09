В Благовещенске на водозаборе «Амурский» придётся обновить фильтры

С 24 июня – с момента прихода гребня паводка – в Благовещенске действует режим гиперхлорирования воды. Мероприятия по водоподготовке, очистке и обеззараживании воды проводятся в усиленном режиме. Большая вода негативно сказалась на состоянии фильтров водозабора: часть из них теперь придётся заменить, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказал главный управляющий директор ООО «АКС» Константиин Куликовский, концентрация загрязнения речной воды до очистки и фильтрации превышает нормативы в три раза.

— Если мы обратим внимание на реку Амур, просто выйдем на берег и посмотрим, какое качество у воды, какого она цвета, какого она состояния, мы увидим, насколько она грязная даже просто визуально, – пояснил глава «АКС». Чтобы вода попала в кран и стала питьевой, она должна пройти большое количество ступеней фильтрации. Фильтры 1971 года – это одна из ступеней фильтрации. Они приняли на себя основной удар, который нанесла грязная вода. В результате фильтры забиваются песком, мусором, микроэлементами. Мы продержались и в пиковый период паводка не оставили город без воды. Но сейчас оборудование необходимо почистить, какие-то элементы заменить.

Городская администрация планирует подать заявку на субсидию областного бюджета, чтобы получить средства на обновление системы фильтрации. Предполагается, что работы начнутся уже в этом году.

Благовещенцам по-прежнему рекомендуется перед употреблением отстаивать и кипятить воду, либо использовать бутилированную.

Вместе с тем, в городе продолжается мониторинг качества питьевой воды с лабораторным исследованием проб на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические, токсикологические показатели.

— Поступают жалобы на замутнённость воды, и мы проводим проверку совместно с Роспотребнадзором. Будем оценивать качество воды от водозабора, потом на входе в МКД, а также в самих квартирах, во внутридомовых системах, чтобы разобраться, на каком этапе происходит замутнение, – прокомментировал и.о. прокурора города Благовещенска Дмитрий Ханюков.