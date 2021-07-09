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сегодня, 09:42 3

Станислав Черчесов больше не будет тренером сборной России по футболу

Черчесов уволен из сборной

Станислав Черчесов больше не будет тренером сборной России по футболу
Фото: sportrbc.ru

8 июля глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов покидает свой пост. Контракт с ним разорван. РФС начал поиск нового тренера, сообщает пресс-служба РФС.

— Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, – объявил глава РФС Александр Дюков.

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#спорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    напишите лучше сколько он заработал (получил) за это время

  • Кроненберг

    Кроненберг
    37 минут назад

    кровопийца тянул деньги из нищего народного бюджета

  • семёнов

    семёнов
    20 минут назад

    inoy 23 минуты назад

    напишите лучше сколько он заработал (получил) за это время

    и сколько он получит откупных. у него договор, как я читал в СМИ, ещё на три года

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