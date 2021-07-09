Станислав Черчесов больше не будет тренером сборной России по футболу

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8 июля глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов покидает свой пост. Контракт с ним разорван. РФС начал поиск нового тренера, сообщает пресс-служба РФС.

— Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, – объявил глава РФС Александр Дюков.