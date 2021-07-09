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Юные амурчане вошли в число победителей Всероссийского фестиваля

Благовещенские коллективы отмечены дипломами I степени

Юные амурчане вошли в число победителей Всероссийского фестиваля
Фото: АОДНТ

Фестиваль художественного творчества «Звёзды народного искусства» состоялся дистанционно. Благовещенские коллективы самодеятельного цирка «Ап!» и ансамбля русской песни «Перекати-поле» отмечены дипломами I степени.

Фестиваль, учредителями и организаторами которого являются Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, объединил 176 детских коллективов и солистов из всех регионов страны. Смотр проводился в номинациях: «Народная музыка», «Народное пение», «Народный танец», «Традиционная культура», «Цирк», сообщают сотрудники Амурского областного дома народного творчества.

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#дети #конкурсы #культура

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Молодцы!

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