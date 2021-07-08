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8июля
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сегодня, 20:02 0

В Верхнеблаговещенском остаётся подтоплен только один дом

В Зазейском продолжают дезинфекцию после паводка

В Верхнеблаговещенском остаётся подтоплен только один дом

Большая вода покидает Верхнеблаговещенское, здесь остался подтоплен только один дом и пять участков. ГСТК уже установила на месте водоотводную трубу, а спасатели откачивают воду из домов и низин с помощью мощной насосной станции и помогают жителям села сушить дома, сообщает пресс-служба правительства.

В Зазейском подразделения РХБЗ Минобороны продолжают дезинфекцию.

— В поселке Зазейский просушили восемь домов и откачали воду ещё в двух домах. Спасатели ПСО города помогают жителям и раздают дезинфицирующие средства, – пояснил начальник управления по делам ГО ЧС администрации Благовещенска Игорь Темнюк.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 38 человек. Уже 248 подтопленцев подали заявления на региональные и федеральные выплаты. Аварийно-спасательные работы выполняют 158 человек и 34 единицы техники.

Напомним, что минстрой региона закупает и доставляет стройматериалы в пострадавшие от паводка муниципалитеты. За счёт областного бюджета закупят кирпич, цемент, трубы и прочее. Уже сейчас в резерве есть материалы для восстановления 36 печей и средства на оплату труда рабочих.

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#происшествия #большая вода

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