Убийц тигра Павлика в Амурской области посадили на пять лет

Тигр погиб в сентябре 2020 года. Мужчины охотились с помощью самодельной фары на косулю, но им попался тигр. Хищник был ранен, но браконьеры вернулись на это место на следующий день.

— Увидев животное, которое на тот момент ещё подавало признаки жизни, один из осуждённых вновь выстрелил в него, тигр погиб, – сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчины получили по пять лет и два месяца лишения свободы. Срок они будут отбывать в колонии общего режима. Кроме того, в счёт государства с них взыскано свыше двух миллионов рублей за ущерб дикой природе.

Приговор ещё не вступил в законную силу.