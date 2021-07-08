Убийц тигра Павлика в Амурской области посадили на пять лет
Приговор вынес Свободненский городской суд
Двоих амурчан, жителей Новопетровки, признали виновными в убийстве тигра Павлика. Их судили по уголовным статьям за браконьерство и охоту на краснокнижного зверя.
Тигр погиб в сентябре 2020 года. Мужчины охотились с помощью самодельной фары на косулю, но им попался тигр. Хищник был ранен, но браконьеры вернулись на это место на следующий день.
— Увидев животное, которое на тот момент ещё подавало признаки жизни, один из осуждённых вновь выстрелил в него, тигр погиб, – сообщили в региональной прокуратуре.
Мужчины получили по пять лет и два месяца лишения свободы. Срок они будут отбывать в колонии общего режима. Кроме того, в счёт государства с них взыскано свыше двух миллионов рублей за ущерб дикой природе.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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