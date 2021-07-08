В Амурской области выявили 103 новых случая коронавируса

— Суточный темп прироста – 0,4 %. У 58 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (56 %), у 45 – в виде пневмонии (44 %), – уточняют в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 24 854 случая заболевания. 23 587 пациентов выздоровело, 312 умерло.