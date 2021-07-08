В Амурской области выявили 103 новых случая коронавируса
Двое пациентов скончались за минувшие сутки
За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 103 новых случая заболевания COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, за те же сутки выздоровело 46 пациентов, двое умерли.
— Суточный темп прироста – 0,4 %. У 58 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (56 %), у 45 – в виде пневмонии (44 %), – уточняют в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.
С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 24 854 случая заболевания. 23 587 пациентов выздоровело, 312 умерло.
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