В Благовещенске отремонтируют и прочистят ливневую канализацию

В областном центре начнут первый этап по ремонту ливневой канализации. В этом году отремонтируют участки, которые больше всего страдают от воды, сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

После гидравлического обследования, телеинспекции сетей и их инвентаризации составили необходимые документы. Основными причинами потопов после дождей назвали аномально сильные дожди, активную застройку микрорайона, изношенные и заиленные сети, нехватку сетей, недостаточный диаметр трубопроводов. Определили планы работы: краткосрочный – это 5 лет и 17 мероприятий, и долгосрочный – это 15 лет и 14 мероприятий. Начать решили с территорий, которые больше всего топит после дождей.

— Из областного бюджета на ремонт и строительство ливневой канализации мы получили более 200 миллионов рублей. Относительно всего масштаба мероприятий это небольшие деньги, но в текущем году мы уже можем начать ряд работ по проектированию, по прочистке и по строительству новых участков. В первую очередь заходим в микрорайон – на улицы Дьяченко, Кантемирова, Игнатьевское шоссе. Кроме этого, отрабатываем вопросы по улицам Высокой, Шевченко, Тенистой – здесь планируются мероприятия по проектированию. Такой комплекс работ будем ставить в план ежегодно. Надеемся, что финансирование с областного бюджета будет продолжаться. Так, постепенно будет выстроена система по полному отведению воды с территории города Благовещенска, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Во время ремонта будут обследовать сети и постепенно вымывать отложения, заменят трубопровод, где это будет необходимо.

В этом году отремонтируют и прочистят ливнёвки на участках: