Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:17 3

В Благовещенске отремонтируют и прочистят ливневую канализацию

На все работы уйдёт 15 лет

В Благовещенске отремонтируют и прочистят ливневую канализацию
Фото: admblag.ru

В областном центре начнут первый этап по ремонту ливневой канализации. В этом году отремонтируют участки, которые больше всего страдают от воды, сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

После гидравлического обследования, телеинспекции сетей и их инвентаризации составили необходимые документы. Основными причинами потопов после дождей назвали аномально сильные дожди, активную застройку микрорайона, изношенные и заиленные сети, нехватку сетей, недостаточный диаметр трубопроводов. Определили планы работы: краткосрочный – это 5 лет и 17 мероприятий, и долгосрочный – это 15 лет и 14 мероприятий. Начать решили с территорий, которые больше всего топит после дождей.

— Из областного бюджета на ремонт и строительство ливневой канализации мы получили более 200 миллионов рублей. Относительно всего масштаба мероприятий это небольшие деньги, но в текущем году мы уже можем начать ряд работ по проектированию, по прочистке и по строительству новых участков. В первую очередь заходим в микрорайон – на улицы Дьяченко, Кантемирова, Игнатьевское шоссе. Кроме этого, отрабатываем вопросы по улицам Высокой, Шевченко, Тенистой – здесь планируются мероприятия по проектированию. Такой комплекс работ будем ставить в план ежегодно. Надеемся, что финансирование с областного бюджета будет продолжаться. Так, постепенно будет выстроена система по полному отведению воды с территории города Благовещенска, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Во время ремонта будут обследовать сети и постепенно вымывать отложения, заменят трубопровод, где это будет необходимо.

В этом году отремонтируют и прочистят ливнёвки на участках:

  • по Игнатьевскому шоссе от Тепличной до Мухина;
  • по улице Василенко от дома № 3 до Игнатьевского шоссе;
  • по улице Дьяченко от улицы Институтской до Игнатьевского шоссе;
  • по улице Институтской от Василенко до Новотроицкого шоссе;
  • по улице Кантемирова от Воронкова до Игнатьевского шоссе;
  • по улице Студенческой от Игнатьевского шоссе до Воронкова;
  • по улице Пушкина от Зейской до Горького;
  • по улице Мухина в районе Асташинских озёр.

Просмотров всего: 313

#городская власть #ЖКХ

распечатать


Общество

На котельной в благовещенском Тайване поменяли трубу
Происшествия 1

В Райчихинске прокуратура отреагировала на факты подачи грязной воды в жилые дома
Общество

Котельные Благовещенска модернизируют после жалоб жителей на низкую температуру в домах
Власть

Суд окончательно отстранил от должности мэра Зеи
Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    офигеть как быстро-просто супер

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Жаль только - жить в эту пору прекрасную

    Уж не придется - ни мне, ни тебе. (Н.А. Некрасов)

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    1 час назад

    А что! Так можно было! Вот упыри раньше недодумались.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь