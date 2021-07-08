Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 0

В Амурской области проводится закупка стройматериалов для пострадавших от паводка

Губернатор области Василий Орлов пообещал держать вопрос закупки и распределения стройматериалов на личном контроле

В Амурской области проводится закупка стройматериалов для пострадавших от паводка

Министерством строительства региона проводится закупка и доставка стройматериалов в пострадавшие от паводка муниципалитеты. За счёт средств областного бюджета будут закуплены кирпич, цемент, трубы и прочее.

— Минстроем области по моему поручению проводится работа по организации восстановления печного отопления в домах, пострадавших от паводка. На сегодняшний день в резерве материальных ресурсов имеются материалы для восстановления 36 печей, что достаточно для начала работ. По заявкам муниципалитетов объёмы наращиваются. Ситуацию со стройматериалами в регионе держу на личном контроле, уже в ближайшее время всё необходимое доставят в муниципалитеты, – рассказал глава региона Василий Орлов.

Все коммерческие организации информируют власти об имеющихся запасах стройматериалов.

Ранее губернатор поручил правительству и Управлению Федеральной антимонопольной службы контролировать цены на строительные материалы, не допуская их спекулятивного роста.

Просмотров всего: 93

#большая вода #губернатор #происшествия

распечатать


Происшествия

В Амурской области за шесть месяцев текущего года на пожарах спасли 97 человек
Общество

На счёт для пострадавших от наводнения амурчан поступило больше ста тысяч рублей
Происшествия

В Райчихинске прокуратура отреагировала на факты подачи грязной воды в жилые дома
Власть 2

Губернатор Амурской области посетил объекты социальной инфраструктуры в Зейском районе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь