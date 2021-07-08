В Амурской области проводится закупка стройматериалов для пострадавших от паводка

Министерством строительства региона проводится закупка и доставка стройматериалов в пострадавшие от паводка муниципалитеты. За счёт средств областного бюджета будут закуплены кирпич, цемент, трубы и прочее.

— Минстроем области по моему поручению проводится работа по организации восстановления печного отопления в домах, пострадавших от паводка. На сегодняшний день в резерве материальных ресурсов имеются материалы для восстановления 36 печей, что достаточно для начала работ. По заявкам муниципалитетов объёмы наращиваются. Ситуацию со стройматериалами в регионе держу на личном контроле, уже в ближайшее время всё необходимое доставят в муниципалитеты, – рассказал глава региона Василий Орлов.

Все коммерческие организации информируют власти об имеющихся запасах стройматериалов.

Ранее губернатор поручил правительству и Управлению Федеральной антимонопольной службы контролировать цены на строительные материалы, не допуская их спекулятивного роста.