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Амурских предпринимателей накажут за «Ми-ми-мишек»

ИП печатали героев «Сказочного патруля», «Ми-ми-мишек» и «Свинки Пеппы» на своём товаре

Амурских предпринимателей накажут за «Ми-ми-мишек»
Фото: pixabay.com

С амурских предпринимателей могут взыскать компенсации за нарушение прав на использование логотипов и персонажей известных мультфильмов. ИП печатали на своём товаре героев «Сказочного патруля», «Ми-ми-мишек» и «Свинки Пеппы», а также «ROBOCAR POLI» и другие логотипы. Об этом сообщает Арбитражный суд Амурской области.

За изображение логотипа «Сказочный патруль» и четырёх персонажей мультфильма ООО «Ноль Плюс Медиа» просит компенсацию. За каждый размещённый на товаре объект по 10 тысяч рублей за первое нарушение и по 20 тысяч – за повторное. То есть по 50 или 100 тысяч рублей с каждого ИП.

Кроме того, два предпринимателя могут получить штраф за использование персонажей мультфильма «Ми-ми-мишки». За повторную продажу мягких игрушек в виде Тучки и Лисички с ИП взыскивают 40 тысяч рублей, а за повторную продажу кофты с изображением Кеши, Тучки и Лисички – 60 тысяч.

Также компания «Entertainment One UK Limited» подала пять исков о нарушении прав на персонажей «Свинки Пеппы». Предприниматель из Свободного может лишиться 150 тысяч рублей за продажу раскраски с изображениями 15 персонажей. Ещё 60 рублей правообладатель требует с благовещенского предпринимателя за продажу игрушки с двумя товарными знаками и четырьмя изображениями. 40 тысяч может лишиться предприниматель из Восточного за повторную продажу игрушки «Свинка Пеппа». Помимо прочего, 10 тысяч рублей компенсации за продажу футболки и игрушки в виде Джорджа компания взыскивает с ИП из Тамбовки и Белогорска.

«ROI VISUAL Co., Ltd.» правообладатель мультфильма «ROBOCAR POLI» просит взыскать компенсацию с семи амурских предпринимателей. За продажу игрушек, шаров, кофт и пижам им грозит штраф от 40 до 340 тысяч рублей.

Ещё 13 исков поступило от ООО «Подарки и сертификаты». Им принадлежат права на логотип «NANO GUM», логотип «Slime», «Ninja», «Маска», «Сильвер», «Макс» и «Джек». Ответчики должны компенсировать от 10 до 40 тысяч рублей.

Напомним, что первый мультик, созданный на Дальнем Востоке, вышел в прокат 15 декабря на телеканале «Мультиландия». Четыре эпизода мультфильма также можно найти на YouTube-канале «Спина к спине».

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Комментарии
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  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Лучше бы тех, кто ввозит этот товар в Россию штрафовали. Узаконенный побор

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    52 минуты назад

    Предприниматели уже давно должны были "прочувствовать", что по "старинке" (товар из-за речки) покупать не надо. Там вам нарисуют ,что попросите, а вот здесь "правообладатели" постараются "вас поиметь" и весьма неплохо по нашим меркам. Такие "акции" проходят регулярно уже лет 10, нужно это отслеживать и быть готовым к ним. Отбиться от этих "правообладателей" почти невозможно.

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