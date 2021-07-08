В Амурской области за шесть месяцев текущего года на пожарах спасли 97 человек

По данным МЧС, в Приамурье в первом полугодии 2021-го зарегистрировано на 28 процентов меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от возгораний составил более 23 миллионов рублей, при этом несколько увеличилось количество пострадавших и погибших. В этом году погибли 46 человек, и 42 пострадали.

Наиболее тяжкие случаи возникают в домах с высокой степенью изношенности печного отопления и электроснабжения. Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнём, в том числе курение, а также нарушение правил эксплуатации электроприборов. Электроприборы уже стали причиной 236 пожаров, ещё 80 возгораний приходится на печное отопление.

Наибольшее число пожаров традиционно происходит в жилом секторе, но также зарегистрировано 72 пожара транспортных средств.

Помимо 97 граждан, спасённых на пожарах, сотрудниками государственной противопожарной службы была предотвращена утрата материальных ценностей на общую сумму 680 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.