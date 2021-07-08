На счёт для пострадавших от наводнения амурчан поступило больше ста тысяч рублей

К 7 июля на счёт для добровольных пожертвований амурчанам, пострадавшим от паводка, поступило 103,8 тысячи рублей. Помощь могут оказать все желающие, для этого действует один счёт, любые другие просьбы о помощи могут оказаться мошенническими, сообщили в правительстве Амурской области.

В правительстве не исключают, что могут активизироваться мошенники. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, не стоит верить в просьбы перевести деньги амурским подтопленцам через «благотворительные фонды» и прочие организации. Если вам позвонят с требованием перевести какую-то сумму на счёт, нужно положить трубку и сообщить номер в полицию.

— Мошенники используют программу «подмены номеров» и звонки могут поступать с реально существующих телефонных номеров финансовых, правительственных организаций и правоохранительных органов, – предупредили в областном правительстве.

Также никто не имеет права выяснять номер вашей банковской карты, и прочие данные – CVV-коды, и коды из СМС-уведомлений. Что касается самих пострадавших, вы не должны оплачивать никакие налоги и делать прочие платежи, чтобы получить компенсацию.

Как можно помочь?

Оказать финансовую помощь пострадавшим от ЧС жителям области можно по реквизитам:

ИНН: 2801123618

КПП: 280101001

Казначейский счет: 03100643000000012300

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области, г. Благовещенск

БИК: 011012100

ОКТМО: 10701000

Банковский счет: 40102810245370000015

УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)

КБК: 015 2 07 02030 02 0000 150

В назначении платежа обязательно указать «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2021 году».