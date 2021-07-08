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Футболист Павел Мамаев отказался от ребёнка, чтобы не платить алименты

Алана Мамаева рассказала о разводе с мужем

Футболист Павел Мамаев отказался от ребёнка, чтобы не платить алименты
Фото: pulse.mail.ru

Алана Мамаева весной развелась с футболистом Павлом Мамаевым из-за его измен. Недавно бывшая жена спортсмена подала на алименты. В своём блоге она рассказала, что в суде Павел заявил, что у него только один ребёнок – родная дочь Алиса Мамаева, сообщает радио «Комсомольская правда».

От первого брака у Аланы есть также сын Алекс. Футболист усыновил ребёнка, но официально это так и не оформил. Бывшая жена спортсмена призналась подписчикам в своём Instagram, что поступок Мамаева поверг её в шок.

По её словам, она не может поверить, что бывший супруг из-за алиментов отказался от ребёнка, которому обещал быть отцом. Алана отметила, что «предательство можно пережить, но предательство ребёнка – никогда». Ведь футболист занимался воспитанием приёмного сына, Алекс называл Павла папой.

Бывшая жена спортсмена пришла к выводу, что это его адвокаты посоветовали Мамаеву экономить на алиментах.

Напомним, Алана подала на развод после того, как узнала, что Павел изменил ей во время сборов клуба в Испании.

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#дети #спорт #суды #финансы

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