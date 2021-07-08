На котельной в благовещенском Тайване поменяли трубу

Трубу удалось установить только с применением специального крана грузоподъёмностью 100 тонн.

— В результате обследования оборудования котельной определены дефекты, которые препятствовали бы прохождению нового отопительного сезона. Выявить изъяны удалось только после полной остановки объекта. Ввиду большого коррозийного износа металлической трубы принято решение о её плановой замене в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов, – рассказал главный инженер по теплоснабжению ООО «АКС» Валерий Задорожный.

Новая труба позволит увеличить мощность котельной, которой предстоит обеспечивать теплом и горячей водой новую школу на Тайване. Между тем, жители этого района уже довольно долго остаются без горячего водоснабжения.