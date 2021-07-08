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Семья из Завитинска представит Амурскую область на Всероссийском фестивале ГТО

Фестиваль состоится в Ставропольском крае

Семья из Завитинска представит Амурскую область на Всероссийском фестивале ГТО
Фото: amurobl.ru

Семья Павленко будет представлять Амурскую область на первом Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд в Ставрополье. Это право семья заслужила ещё в марте, когда дедушка, папа, мама и дочь стали первыми в региональном этапе. К слову, в семье кроме старшей дочери есть ещё двое маленьких детей.

Спорт для семьи Павленко – неотъемлемая часть жизни. Дедушка Владимир Михайлович занимался биатлоном, папа Иван – волейболист, мама Екатерина в детстве увлекалась самбо, а сейчас – лыжами, а десятилетняя Мирослава выбрала для себя баскетбол. Все члены семьи регулярно тренируются: бегают, отжимаются и подтягиваются, качают пресс, уделяют большое внимание растяжке, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— В программе соревнований есть отжимания и подтягивания – это силовые виды. И переживаем за то, что выложишься в одном виде, а потом не покажешь хороший результат в другом. Конечно, это будет в разные дни. Но всё-равно переживаешь, чтобы мышцы не болели, – поделилась Екатерина Павленко.

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#жизнь #здоровье #спорт

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