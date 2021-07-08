Регина Тодоренко рассказала о трудностях во время съёмок «Орла и решки»

Тодоренко рассказала, что не рассчитывала на удачный исход кастинга на роль новой ведущей «Орла и решки». Регина считала, что проигрывает другим кандидатам, у многих из которых уже был большой опыт работы на телевидении. Несмотря на её сомнения, продюсеры увидели в ней потенциал и утвердили её в проект.

Регина призналась, что поначалу ей было очень сложно, но вскоре она смогла влиться в коллектив. Она отметила, что впервые почувствовала себя на своём месте и получала удовольствие от каждой минуты на съёмках.

Даже бытовые проблемы, которые возникали в длительных путешествиях, не тяготили звезду. По словам Тодоренко, принять душ – это роскошь для команды «Орла и решки», ей самой не раз приходилось мыть голову в раковине.

Порой сложные условия в путешествиях, а также трудоголизм Регины уже негативно сказались на её здоровье. Недавно звезда рассказала, что в последнее время её мучают сильные боли в спине. Поклонники телеведущей уверены, что причина её недуга – в отсутствии нормального отдыха.