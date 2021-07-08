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Регина Тодоренко рассказала о трудностях во время съёмок «Орла и решки»

Тодоренко призналась, что не ожидала стать ведущей тревел-шоу

Регина Тодоренко рассказала о трудностях во время съёмок «Орла и решки»
Фото: mc.bk55.ru

Регина Тодоренко призналась, что работа над тревел-шоу «Орёл и решка» не такая лёгкая, как может показаться зрителям. В своём Instagram телеведущая рассказала о трудностях на съёмках проекта, пишет ФАН.

Тодоренко рассказала, что не рассчитывала на удачный исход кастинга на роль новой ведущей «Орла и решки». Регина считала, что проигрывает другим кандидатам, у многих из которых уже был большой опыт работы на телевидении. Несмотря на её сомнения, продюсеры увидели в ней потенциал и утвердили её в проект.

Регина призналась, что поначалу ей было очень сложно, но вскоре она смогла влиться в коллектив. Она отметила, что впервые почувствовала себя на своём месте и получала удовольствие от каждой минуты на съёмках.

Даже бытовые проблемы, которые возникали в длительных путешествиях, не тяготили звезду. По словам Тодоренко, принять душ – это роскошь для команды «Орла и решки», ей самой не раз приходилось мыть голову в раковине.

Порой сложные условия в путешествиях, а также трудоголизм Регины уже негативно сказались на её здоровье. Недавно звезда рассказала, что в последнее время её мучают сильные боли в спине. Поклонники телеведущей уверены, что причина её недуга – в отсутствии нормального отдыха.

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#СМИ #соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    52 минуты назад

    Не смеши народ, Регина. Работка в ус не дуй, и мир повидала и денег заработала

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