В Райчихинске прокуратура отреагировала на факты подачи грязной воды в жилые дома

Проверка, проведённая городской прокуратурой Райчихинска, выявила, что подаваемая в жилые дома вода не соответствовала нормативам по содержанию железа и по цвету. В отношении ООО «Тепловодоканал» возбуждено административное производство.

Кроме того, что виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа, прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о принуждении ООО «Тепловодоканал» к профилактическим работам на трубопроводной сети. Целью этих мероприятий должно стать нормальное состояние воды, подаваемой жителям.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме, в ближайшее время ООО «Тепловодоканал» должно приступить к их исполнению, сообщает прокуратура Амурской области.