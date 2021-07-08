Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:44 1

В Райчихинске прокуратура отреагировала на факты подачи грязной воды в жилые дома

Правоохранители проверили жалобы граждан и приняли меры

В Райчихинске прокуратура отреагировала на факты подачи грязной воды в жилые дома
Фото: pixabay.com

Проверка, проведённая городской прокуратурой Райчихинска, выявила, что подаваемая в жилые дома вода не соответствовала нормативам по содержанию железа и по цвету. В отношении ООО «Тепловодоканал» возбуждено административное производство.

Кроме того, что виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа, прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о принуждении ООО «Тепловодоканал» к профилактическим работам на трубопроводной сети. Целью этих мероприятий должно стать нормальное состояние воды, подаваемой жителям.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме, в ближайшее время ООО «Тепловодоканал» должно приступить к их исполнению, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 202

#происшествия #Райчихинск #ЖКХ

распечатать


Общество

В Верхнеблаговещенском остаётся подтоплен только один дом
Происшествия

Убийц тигра Павлика в Амурской области посадили на пять лет
Общество 3

В Благовещенске отремонтируют и прочистят ливневую канализацию
Происшествия

В Амурской области проводится закупка стройматериалов для пострадавших от паводка
Комментарии
Показать все (1)
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    39 минут назад

    Показательно! А в Благовещенске видимо вода как и прежде "по нормативу". Может у сотрудников "нашей" прокуратуры иное водоснабжение, отдельное от системы города? Не видят и не чувствуют цвет и запашок? Амур и Зея уже давно в "нормативе" по уровню, а "старые песни о главном" продолжаются. Водоснабжателям было плохо от того, что (по их версии) уровень Амура был высокий. Чего "сейчас - то плохо"? Видимо, низкий уровень тоже "не канает".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь