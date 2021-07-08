Котельные Благовещенска модернизируют после жалоб жителей на низкую температуру в домах

Прошлой зимой жители отдалённых районов городского округа жаловались на низкую температуру в квартирах. Чтобы исправить ситуацию, модернизируют семь котельных – в посёлке Аэропорт, в районе ОРТПЦ, в сёлах Садовое, Астрахановка, Белогорье, Верхнеблаговещенское, а также на территории 481 квартала, сообщили в администрации Благовещенска.

Мэр города Олег Имамеев провёл выездное совещание и проверил, как идёт работа в Астрахановке, Садовом, Белогорье и на котельной водозабора, которая обслуживает один многоквартирный дом.

— Много жалоб поступало от жителей этого дома. Мы пересмотрели возможности котельной. По факту на сегодняшний день у нас есть 3 котла общей мощностью почти 0,7 гикалорий в час, что полностью закрывало потребность. Но с учётом очень низких температур, морозы этой зимой были по минус 35 градусов, пришли к выводу, что необходимо увеличить мощность на котельной, поставив ещё один котёл, – рассказал Константин Куликовский, главный управляющий директор Амурских коммунальных систем.

Самые большие изменения коснутся Белогорья, здесь 8 котлов «Термобот» заменят на 10 котлов «Прометей». Один котёл добавят в котельной Садового, она отапливает детский дом и три жилых дома. А чтобы система работала качественно и бесперебойно, её отрегулируют и, при необходимости, изолируют открытые участки на теплосетях.

— Мы объехали 4 котельные, на всех уже ведутся работы по модернизации – где-то добавляют котлы, где-то полностью меняют, как, например, в Астрахановке и в Белогорье. Будем следить и за тем, как будет отработана регулировка в тепловых узлах жилых домов, чтобы потребители получали одинаковый температурный режим в рамках нормы, которая установлена. Через месяц осмотрим ещё 3 котельные – Аэропорт, ОРТПЦ, 481 квартал. Все работы по модернизации закончатся до сентября, затем будут проведены пусконаладочные работы. В результате всех этих мероприятий проблем с теплом в квартирах в этом отопительном сезоне быть не должно, – уточнил мэр Благовещенска Олег Имамеев.