В Белогорске начато строительство «партизанской деревни»

Сообщается, что познавательно-экскурсионный объект «партизанская деревня» будет построен к середине августа текущего года. Это будет уже вторая подобная достопримечательность, первая построена на учебном полигоне ДВОКУ, неподалёку от копии Албазинского острога.

«Партизанская деревня» состоит из блиндажей, землянок, шалашей, полевого клуба, столовой, пекарни, бани, медпункта, красного уголка, складов, а также учебных мест диверсантов и школы для детей партизан. Всё стилизовано под время Великой Отечественной войны.

Помимо экскурсионных объектов, вниманию посетителей форума будут представлены около тысячи образцов стрелкового вооружения и современной военной техники, как стоящих на вооружении, так и перспективных.

При проведении форума предусмотрено соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.