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сегодня, 14:46 5

В Белогорске начато строительство «партизанской деревни»

Военнослужащие Восточного военного округа приступили к работам в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму «Армия-2021»

В Белогорске начато строительство «партизанской деревни»

Сообщается, что познавательно-экскурсионный объект «партизанская деревня» будет построен к середине августа текущего года. Это будет уже вторая подобная достопримечательность, первая построена на учебном полигоне ДВОКУ, неподалёку от копии Албазинского острога.

«Партизанская деревня» состоит из блиндажей, землянок, шалашей, полевого клуба, столовой, пекарни, бани, медпункта, красного уголка, складов, а также учебных мест диверсантов и школы для детей партизан. Всё стилизовано под время Великой Отечественной войны.

Помимо экскурсионных объектов, вниманию посетителей форума будут представлены около тысячи образцов стрелкового вооружения и современной военной техники, как стоящих на вооружении, так и перспективных.

При проведении форума предусмотрено соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #культура #память

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    5 часов назад

    на что стоящее бы потратились, всё в войнушку играются

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    5 часов назад

    Как же вы задолбали своим милитаризмом! Вам деньги не начто потратить? У вас инвалиды, ветераны, дети, в конце концов - дороги полное г-но. Потратьте на нужное дело, только не на войнушку!

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Когда коту делать нечего...

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    Стас отряд возглавит и уйдет в партизаны...

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    нее- он же замполит бывший,комиссар пойдет)

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