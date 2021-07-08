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Ольга Орлова ответила на обвинение Бузовой в предательстве

У Ольги Бузовой разгорелся конфликт с бывшими коллегами по «Дому-2»

Ольга Орлова ответила на обвинение Бузовой в предательстве
Фото: prokazan.ru

Уже несколько дней поклонники «ДОМа-2» обсуждают конфликт Ольги Бузовой с бывшими коллегами. Певица обиделась на других ведущих за то, что на телепроект взяли её бывшего бойфренда Давида Манукяна. Именно поэтому Ольга отписалась от них в соцсетях, пишет «СтарХит».

На эту тему уже высказались Влад Кадони и Ксения Бородина, а теперь прокомментировать ситуацию решила Ольга Орлова. По её мнению, у Бузовой нет поводов для обиды. Орлова, как и другие, не знала, что Даву захотят сделать новым ведущим «ДОМа-2», поэтому не могла предупредить бывшую коллегу.

В своём Instagram Ольга заявила, что среди них нет предателей, они всегда дружно работали и шли навстречу друг другу. Она отметила, что от ведущих не зависят решения руководства проекта, и Бузова об этом знает. Поэтому ей обидно слышать, что они «группировка, воткнувшая нож в спину». По словам Орловой, они сами «узнали всё в последний момент».

Бузова ушла с телепроекта «ДОМ-2» после того, как он переехал на телеканал Ю. Звезда осталась на ТНТ, где ей предложили несколько новых шоу. Сейчас она снимается в одном из них, из-за чего ей пришлось отправиться в Африку.

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#соцсети #шоу-бизнес

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